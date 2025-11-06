DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,24 -7,8%Nas23.070 -1,8%Bitcoin87.574 -3,1%Euro1,1539 +0,4%Öl62,96 -0,9%Gold3.981 +0,1%
Under Armour im Blick

06.11.25 16:08 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Under Armour gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Under Armour-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,9 Prozent auf 4,48 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Under Armour-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 4,48 USD. Bei 4,44 USD markierte die Under Armour-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,55 USD. Bisher wurden via New York 713.804 Under Armour-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,89 USD) erklomm das Papier am 08.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 165,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,44 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 0,89 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Under Armour-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,25 USD für die Under Armour-Aktie.

Under Armour gewährte am 08.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,18 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Am 05.02.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Under Armour veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,053 USD je Aktie in den Under Armour-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Under Armour Inc.

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
