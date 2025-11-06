NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 23.722 Pkt - Lebhafter Handel

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

DOW JONES--Sehr lebhaft verlief der nachbörsliche Handel am Donnerstag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Die Umsätze seien hoch gewesen. Wichtige Unternehmensnachrichten habe es allerdings nicht gegeben, so der Teilnehmer weiter. Die Continental-Aktie habe nicht auf die Zahlen von Mitbewerber Pirelli reagiert.

