NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 23.722 Pkt - Lebhafter Handel
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Sehr lebhaft verlief der nachbörsliche Handel am Donnerstag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Die Umsätze seien hoch gewesen. Wichtige Unternehmensnachrichten habe es allerdings nicht gegeben, so der Teilnehmer weiter. Die Continental-Aktie habe nicht auf die Zahlen von Mitbewerber Pirelli reagiert.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.722 23.734 -0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 06, 2025 16:28 ET (21:28 GMT)
