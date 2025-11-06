DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,97 -2,7%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.388 -3,3%Euro1,1550 +0,5%Öl63,47 -0,1%Gold3.979 ±-0,0%
NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 23.722 Pkt - Lebhafter Handel

06.11.25 22:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
66,52 EUR 0,66 EUR 1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Sehr lebhaft verlief der nachbörsliche Handel am Donnerstag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Die Umsätze seien hoch gewesen. Wichtige Unternehmensnachrichten habe es allerdings nicht gegeben, so der Teilnehmer weiter. Die Continental-Aktie habe nicht auf die Zahlen von Mitbewerber Pirelli reagiert.

Wer­bung

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.722 23.734 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2025 16:28 ET (21:28 GMT)

Nachrichten zu Continental AG

Analysen zu Continental AG

16:56Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
12:31Continental BuyUBS AG
11:06Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:36Continental UnderperformBernstein Research
10:01Continental HoldJefferies & Company Inc.
05.11.2025Continental BuyUBS AG
17.10.2025Continental BuyDeutsche Bank AG
10:01Continental HoldJefferies & Company Inc.
17.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
02.10.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
10:36Continental UnderperformBernstein Research
08:11Continental UnderperformBernstein Research
05.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
20.10.2025Continental UnderperformBernstein Research
02.10.2025Continental UnderperformBernstein Research

