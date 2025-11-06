Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Donnerstagabend mit Verlusten

Under Armour im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 4,52 USD ab.

Die Under Armour-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 4,52 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Under Armour-Aktie bei 4,36 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,55 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.131.268 Under Armour-Aktien.

Bei 11,89 USD markierte der Titel am 08.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Under Armour-Aktie somit 61,97 Prozent niedriger. Bei 4,36 USD erreichte der Anteilsschein am 06.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 3,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Analysten bewerten die Under Armour-Aktie im Durchschnitt mit 6,25 USD.

Am 08.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,70 USD je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig standen 1,14 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Under Armour 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,053 USD je Aktie belaufen.

