So entwickelt sich Under Armour

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour präsentiert sich am Montagabend stärker

15.09.25 20:24 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour präsentiert sich am Montagabend stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Under Armour. Zuletzt ging es für das Under Armour-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 4,92 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
4,17 EUR 0,07 EUR 1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Under Armour-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 4,92 USD. Kurzfristig markierte die Under Armour-Aktie bei 4,98 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,78 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.149.441 Under Armour-Aktien.

Am 08.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Under Armour-Aktie 141,81 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,77 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Under Armour-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,50 USD für die Under Armour-Aktie aus.

Am 08.08.2025 hat Under Armour die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,70 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 1,14 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Under Armour 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Under Armour am 05.02.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Under Armour-Aktie in Höhe von 0,068 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

In eigener Sache

Ausgewählte Hebelprodukte auf Under Armour

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Under Armour

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

Nachrichten zu Under Armour Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Under Armour Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
07.02.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen