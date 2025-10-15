DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.304 +0,6%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.491 -2,1%Euro1,1645 +0,3%Öl62,11 -0,3%Gold4.211 +1,7%
China schickt Rüstungsriesen abwärts: Warum die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK an Wert verlieren
DroneShield-Aktie seit Tagen unter Druck: Bringt die neue Unternehmensmeldung die Wende?
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Abend mit Kurseinbußen

15.10.25 20:23 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Abend mit Kurseinbußen

Die Aktie von Under Armour gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Under Armour gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 4,85 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 4,85 USD. Im Tief verlor die Under Armour-Aktie bis auf 4,82 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,92 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Under Armour-Aktien beläuft sich auf 530.332 Stück.

Bei 11,89 USD erreichte der Titel am 08.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 145,30 Prozent. Bei 4,72 USD erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,58 Prozent.

Zuletzt erhielten Under Armour-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Under Armour-Aktie bei 6,50 USD.

Under Armour ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Under Armour hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Under Armour im Jahr 2026 0,055 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

