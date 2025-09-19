Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Nachmittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Under Armour. Zuletzt ging es für die Under Armour-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 4,80 USD.
Um 15:53 Uhr fiel die Under Armour-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 4,80 USD ab. In der Spitze fiel die Under Armour-Aktie bis auf 4,78 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,82 USD. Bisher wurden via New York 281.738 Under Armour-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 08.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,89 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 147,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Under Armour-Aktie. Am 16.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,77 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 0,73 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Under Armour-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Under Armour 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,50 USD an.
Am 08.08.2025 hat Under Armour die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte Under Armour Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Under Armour-Aktie in Höhe von 0,068 USD im Jahr 2026 aus.
Nachrichten zu Under Armour Inc.
Analysen zu Under Armour Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|15.05.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|07.02.2025
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|29.07.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|15.05.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|07.02.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|28.01.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.01.2024
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2023
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2023
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.05.2023
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.2023
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.2025
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.12.2024
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.11.2024
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2024
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
