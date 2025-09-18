Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour gibt am Freitagabend nach

Kurs der Under Armour

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Under Armour. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 4,87 USD.

Die Under Armour-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 4,87 USD. Das Tagestief markierte die Under Armour-Aktie bei 4,87 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,96 USD. Der Tagesumsatz der Under Armour-Aktie belief sich zuletzt auf 1.409.595 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,89 USD) erklomm das Papier am 08.11.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 144,30 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,77 USD erreichte der Anteilsschein am 16.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Under Armour-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,50 USD für die Under Armour-Aktie aus.

Am 08.08.2025 legte Under Armour die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,70 USD je Aktie gewesen. Under Armour hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Under Armour dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,068 USD je Under Armour-Aktie.

