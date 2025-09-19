Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour zeigt sich am Montagabend fester

Under Armour im Blick

Die Aktie von Under Armour zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Under Armour-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 4,85 USD.

Die Under Armour-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 4,85 USD. Der Kurs der Under Armour-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,89 USD zu. Bei 4,82 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 729.394 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 11,89 USD. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 59,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,77 USD am 16.09.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 1,65 Prozent Luft nach unten.

Für Under Armour-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,50 USD.

Under Armour veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,14 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Under Armour 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 05.02.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,068 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

