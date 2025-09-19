DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,64 -2,2%Dow46.426 +0,2%Nas22.794 +0,7%Bitcoin95.505 -2,8%Euro1,1799 +0,5%Öl66,57 -0,1%Gold3.744 +1,6%
Under Armour im Blick

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour zeigt sich am Montagabend fester

22.09.25 20:25 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour zeigt sich am Montagabend fester

Die Aktie von Under Armour zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Under Armour-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 4,85 USD.

Die Under Armour-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 4,85 USD. Der Kurs der Under Armour-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,89 USD zu. Bei 4,82 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 729.394 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 11,89 USD. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 59,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,77 USD am 16.09.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 1,65 Prozent Luft nach unten.

Für Under Armour-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,50 USD.

Under Armour veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,14 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Under Armour 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 05.02.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,068 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Raymond Boyd/Getty Images

mehr Analysen