Blick auf Under Armour-Kurs

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Under Armour am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

19.09.25 16:10 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Under Armour am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Under Armour. Die Aktionäre schickten das Papier von Under Armour nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 4,93 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
4,19 EUR -0,03 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Under Armour-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 4,93 USD. Die Abwärtsbewegung der Under Armour-Aktie ging bis auf 4,88 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 4,96 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 415.033 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.11.2024 auf bis zu 11,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 58,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 4,77 USD. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 3,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Under Armour-Aktie bei 6,50 USD.

Am 08.08.2025 äußerte sich Under Armour zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,70 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,14 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Under Armour 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,068 USD je Under Armour-Aktie.

Redaktion finanzen.net

