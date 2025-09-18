Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Under Armour am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Blick auf Under Armour-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Under Armour. Die Aktionäre schickten das Papier von Under Armour nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 4,93 USD.

Die Under Armour-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 4,93 USD. Die Abwärtsbewegung der Under Armour-Aktie ging bis auf 4,88 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 4,96 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 415.033 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.11.2024 auf bis zu 11,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 58,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 4,77 USD. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 3,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Under Armour-Aktie bei 6,50 USD.

Am 08.08.2025 äußerte sich Under Armour zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,70 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,14 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Under Armour 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,068 USD je Under Armour-Aktie.

