Aktienkurs im Fokus

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Abend auf rotem Terrain

26.08.25 20:24 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Abend auf rotem Terrain

Die Aktie von Under Armour gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Under Armour-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 5,03 USD.

Under Armour Inc.
4,32 EUR 0,02 EUR 0,40%
Um 20:07 Uhr rutschte die Under Armour-Aktie in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 5,03 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Under Armour-Aktie bis auf 5,01 USD. Bei 5,09 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 502.938 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Bei 11,89 USD erreichte der Titel am 08.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 136,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie. Bei 4,80 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Under Armour-Aktie mit einem Verlust von 4,58 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Under Armour-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,50 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Under Armour am 08.08.2025 vor. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,70 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den Under Armour-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,068 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen