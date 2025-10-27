Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour gewinnt am Abend an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von Under Armour zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 4,86 USD zu.

Die Under Armour-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 4,86 USD. Kurzfristig markierte die Under Armour-Aktie bei 4,94 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,86 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 792.892 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Am 08.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 11,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 59,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,72 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Under Armour-Aktie mit einem Verlust von 2,78 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,25 USD für die Under Armour-Aktie.

Under Armour ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,70 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Under Armour Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 05.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Under Armour im Jahr 2026 0,053 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

