Kursverlauf

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Montagnachmittag mit Aufschlag

27.10.25 16:08 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Montagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Under Armour zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Under Armour nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 4,89 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
4,18 EUR 0,01 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Under Armour nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,7 Prozent auf 4,89 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Under Armour-Aktie bei 4,94 USD. Bei 4,86 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 404.776 Under Armour-Aktien.

Am 08.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 58,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.10.2025 bei 4,72 USD. Abschläge von 3,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Under Armour-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,25 USD.

Under Armour ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,70 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,94 Prozent auf 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Under Armour 1,18 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Under Armour-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Under Armour im Jahr 2026 0,053 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

Analysen zu Under Armour Inc.

DatumRatingAnalyst
15:26Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
15:26Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
07.02.2025Under Armour BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.01.2024Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.05.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.03.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.12.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.11.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.

