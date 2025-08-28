Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Abend auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Under Armour gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Under Armour befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 5,01 USD ab.

Die Aktie verlor um 20:06 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 5,01 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Under Armour-Aktie bis auf 4,99 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,01 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 567.584 Under Armour-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 11,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 137,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 4,80 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,29 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Under Armour-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Under Armour am 08.08.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Under Armour wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,068 USD je Under Armour-Aktie belaufen.

