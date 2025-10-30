Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour tendiert am Nachmittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von Under Armour gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Under Armour-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 4,59 USD abwärts.

Die Under Armour-Aktie notierte im New York-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 4,59 USD. Im Tief verlor die Under Armour-Aktie bis auf 4,56 USD. Bei 4,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 249.918 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 11,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 158,93 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2025 (4,56 USD). Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 0,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Under Armour-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,25 USD aus.

Am 08.08.2025 legte Under Armour die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,70 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,94 Prozent zurück. Hier wurden 1,14 Mrd. USD gegenüber 1,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Under Armour die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,053 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

