Nach Fed-Entscheid: US-Börsen uneins -- DAX schließt schwächer -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz, Coinbase, NVIDIA, D-Wave, BYD, PayPal, adidas, DroneShield im Fokus
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities
Notierung im Blick

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour tendiert am Abend auf rotem Terrain

29.10.25 20:23 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour tendiert am Abend auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 4,64 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
4,00 EUR -0,06 EUR -1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Under Armour-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 4,64 USD. Die Under Armour-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,62 USD ab. Bei 4,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.147.974 Under Armour-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.11.2024 auf bis zu 11,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 156,42 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.10.2025 bei 4,62 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Under Armour-Aktie 0,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Under Armour-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Under Armour 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,25 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Under Armour am 08.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,70 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,14 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Under Armour wird am 06.11.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Under Armour einen Gewinn von 0,053 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Under Armour von vor 3 Jahren angefallen

Erste Schätzungen: Under Armour stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor einem Jahr bedeutet

Übrigens: Under Armour und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

mehr Analysen