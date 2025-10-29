Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour verzeichnet am Nachmittag Verluste

Under Armour im Fokus

Die Aktie von Under Armour gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Under Armour nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 4,69 USD.

Die Under Armour-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 4,69 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Under Armour-Aktie bei 4,69 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,70 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 391.111 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Am 08.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 153,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 4,69 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2025). Mit Abgaben von 0,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Under Armour-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,25 USD je Under Armour-Aktie aus.

Under Armour veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,94 Prozent zurück. Hier wurden 1,14 Mrd. USD gegenüber 1,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 06.11.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Under Armour veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Under Armour die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,053 USD je Aktie belaufen.

