Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Under Armour

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Under Armour. Das Papier von Under Armour gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 4,50 USD abwärts.

Um 20:07 Uhr ging es für die Under Armour-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 4,50 USD. Die Under Armour-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,49 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,60 USD. Der Tagesumsatz der Under Armour-Aktie belief sich zuletzt auf 993.188 Aktien.

Bei 11,89 USD erreichte der Titel am 08.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 164,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 4,49 USD erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Under Armour-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,25 USD je Under Armour-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Under Armour am 08.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,70 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Under Armour-Bilanz für Q2 2026 wird am 06.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Under Armour die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,053 USD je Under Armour-Aktie.

Redaktion finanzen.net

