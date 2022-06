Unilever Aktie News: Unilever gibt am Nachmittag ab

Das Papier von Unilever befand sich um 01.06.2022 16:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 43,78 EUR ab. Bei 43,78 EUR markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 44,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 28.996 Unilever-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2021 auf bis zu 51,09 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,32 Prozent hinzugewinnen. Am 11.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,40 EUR. Abschläge von 11,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,86 GBP für die Unilever-Aktie.

Unilever ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.782,00 EUR – ein Plus von 11,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 12.328,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Unilever wird am 26.07.2022 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 20.07.2023 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,72 EUR je Aktie belaufen.

