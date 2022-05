Unilever Aktie News: Unilever am Nachmittag mit Kurseinbußen

Das Papier von Unilever gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:22 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 43,35 EUR abwärts. Bei 43,29 EUR markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,14 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24.436 Unilever-Aktien.

Bei einem Wert von 51,09 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2021). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 15,16 Prozent zulegen. Am 11.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,40 EUR. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 10,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,98 GBP.

Am 28.04.2022 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.782,00 EUR im Vergleich zu 12.328,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Unilever-Bilanz für Q2 2022 wird am 26.07.2022 erwartet. Schätzungsweise am 20.07.2023 dürfte Unilever die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Strategie: Mit Dividenden gegen die Inflation

Unilever-Aktie steigt: Unilever kappt Margenprognose - Mehr Umsatz in Q1

Chevron-Aktie & Co: Die Teuer-Profiteure

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Unilever plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Unilever plc

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com