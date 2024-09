Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Unilever. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 50,10 GBP.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 50,10 GBP. Bei 50,04 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,16 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 58.613 Unilever-Aktien.

Am 09.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,81 GBP. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 36,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,78 EUR je Unilever-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 46,64 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 9,29 Mrd. GBP gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 29.01.2026.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,89 EUR je Aktie.

