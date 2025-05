Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever behauptet sich am Mittwochnachmittag

Blick auf Unilever-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Unilever. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Unilever-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 47,19 GBP.

Die Unilever-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 47,19 GBP. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,33 GBP an. Die Unilever-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,96 GBP nach. Bei 47,17 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 812.670 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,68 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,16 GBP am 31.05.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,84 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,11 GBP aus.

Unilever veröffentlichte am 03.02.2011 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 23.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 3,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

