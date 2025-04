Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag stabil

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Unilever zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Unilever-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 46,86 GBP.

Mit einem Wert von 46,86 GBP bewegte sich die Unilever-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Unilever-Aktie bis auf 47,37 GBP. Bei 46,83 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 47,06 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 573.933 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2024 auf bis zu 50,34 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Am 27.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,97 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,85 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,00 GBP aus.

Die Zahlen des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 03.02.2011. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2025 3,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

