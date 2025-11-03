Uniper Aktie News: Uniper wird am Montagvormittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Uniper. Der Uniper-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 30,05 EUR.

Um 09:04 Uhr fiel die Uniper-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 30,05 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Uniper-Aktie bis auf 30,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 331 Uniper-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,30 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,40 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,20 EUR ab. Mit Abgaben von 2,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,233 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Uniper am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 1,00 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,05 EUR je Uniper-Aktie.

