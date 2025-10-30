Uniper Aktie News: Anleger schicken Uniper am Mittag auf rotes Terrain

So bewegt sich Uniper

Die Aktie von Uniper gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Uniper-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 30,45 EUR.

Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 30,45 EUR. In der Spitze fiel die Uniper-Aktie bis auf 30,10 EUR. Bei 30,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Uniper-Aktien beläuft sich auf 1.345 Stück.

Am 30.10.2024 markierte das Papier bei 47,49 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uniper-Aktie somit 35,88 Prozent niedriger. Am 24.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 4,11 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Uniper-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,233 EUR belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uniper am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uniper ein EPS von 1,00 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,80 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 14,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins

Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr

ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally