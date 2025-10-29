Uniper Aktie News: Uniper gibt am Mittwochmittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 30,15 EUR.
Um 11:44 Uhr rutschte die Uniper-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 30,15 EUR ab. Die Uniper-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 30,05 EUR ab. Bei 30,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 929 Uniper-Aktien gehandelt.
Am 29.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,76 EUR an. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 58,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 29,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,15 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,233 EUR. Im Vorjahr hatte Uniper 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uniper am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 1,00 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Uniper 11,80 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,74 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins
Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr
ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally
