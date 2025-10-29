Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 30,20 EUR.
Das Papier von Uniper befand sich um 15:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 30,20 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Uniper-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,00 EUR aus. Mit einem Wert von 30,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.333 Uniper-Aktien umgesetzt.
Bei 47,76 EUR markierte der Titel am 29.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,15 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2025 auf bis zu 29,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 3,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,233 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uniper am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 1,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,80 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
