Uniper Aktie News: Uniper am Mittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Uniper. Zuletzt fiel die Uniper-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 30,50 EUR ab.

Das Papier von Uniper befand sich um 11:36 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 30,50 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Uniper-Aktie ging bis auf 30,50 EUR. Bei 30,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Uniper-Aktie belief sich zuletzt auf 1.084 Aktien.

Bei 47,80 EUR erreichte der Titel am 28.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uniper-Aktie 56,72 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2025 Kursverluste bis auf 29,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 4,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,233 EUR. Im Vorjahr hatte Uniper 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Uniper ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Uniper im vergangenen Quartal 11,80 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uniper 13,74 Mrd. EUR umsetzen können.

Den erwarteten Gewinn je Uniper-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,05 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins

Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr

ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally