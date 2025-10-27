Uniper Aktie News: Uniper am Montagmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Uniper. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 30,90 EUR zu.

Um 11:38 Uhr konnte die Aktie von Uniper zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 30,90 EUR. Die Uniper-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.832 Uniper-Aktien den Besitzer.

Bei 47,80 EUR erreichte der Titel am 28.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uniper-Aktie 54,69 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,20 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 5,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,233 EUR. Im Vorjahr hatte Uniper 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uniper am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uniper ein EPS von 1,00 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

