Uniper Aktie News: Uniper am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Uniper zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die Uniper-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 30,95 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Uniper-Aktie bewegte sich um 09:02 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 30,95 EUR. Bei 30,95 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Uniper-Aktie sank bis auf 30,95 EUR. Bei 30,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 146 Uniper-Aktien gehandelt.
Am 28.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 47,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uniper-Aktie derzeit noch 54,44 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2025 bei 29,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 5,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Uniper-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,233 EUR ausgeschüttet werden.
Am 07.08.2025 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Uniper hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,13 Prozent auf 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 13,74 Mrd. EUR umgesetzt.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Uniper-Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je Aktie aus.
