Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Uniper gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Uniper-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 30,25 EUR ab.
Um 09:05 Uhr rutschte die Uniper-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 30,25 EUR ab. Im Tief verlor die Uniper-Aktie bis auf 30,20 EUR. Bei 30,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Uniper-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 308 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,76 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.10.2024 erreicht. Gewinne von 57,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2025 bei 29,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 3,47 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,233 EUR. Im Vorjahr erhielten Uniper-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uniper am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,13 Prozent auf 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 13,74 Mrd. EUR umgesetzt.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,05 EUR je Aktie in den Uniper-Büchern.
