Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
Warten auf US-Zinsentscheid: DAX in engen Grenzen - Bilanzsaison auf Hochtouren
Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Notierung im Fokus

Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

29.10.25 09:22 Uhr
Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Uniper gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Uniper-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 30,25 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uniper
30,20 EUR -0,05 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr rutschte die Uniper-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 30,25 EUR ab. Im Tief verlor die Uniper-Aktie bis auf 30,20 EUR. Bei 30,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Uniper-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 308 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,76 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.10.2024 erreicht. Gewinne von 57,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2025 bei 29,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 3,47 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,233 EUR. Im Vorjahr erhielten Uniper-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uniper am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,13 Prozent auf 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 13,74 Mrd. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,05 EUR je Aktie in den Uniper-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Uniper

DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.06.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
07.09.2022Uniper HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.11.2022Uniper SellUBS AG

