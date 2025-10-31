Uniper Aktie News: Uniper präsentiert sich am Vormittag stärker

So entwickelt sich Uniper

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Uniper. Zuletzt sprang die Uniper-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 30,10 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Uniper-Papiere um 09:02 Uhr 0,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Uniper-Aktie sogar auf 30,10 EUR. Bei 30,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 9 Uniper-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 47,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uniper-Aktie somit 36,36 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2025 Kursverluste bis auf 29,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,99 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Uniper-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,233 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uniper 0,000 EUR aus.

Uniper ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,80 Mrd. EUR – eine Minderung von 14,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,74 Mrd. EUR eingefahren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,05 EUR im Jahr 2025 aus.

