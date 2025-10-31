DAX24.002 -0,5%Est505.678 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.895 +1,5%Euro1,1574 ±0,0%Öl64,71 ±-0,0%Gold4.009 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Apple 865985 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F BYD A0M4W9 Microsoft 870747 adidas A1EWWW Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen ungleich -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn
Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
So entwickelt sich Uniper

Uniper Aktie News: Uniper präsentiert sich am Vormittag stärker

31.10.25 09:22 Uhr
Uniper Aktie News: Uniper präsentiert sich am Vormittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Uniper. Zuletzt sprang die Uniper-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 30,10 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uniper
30,45 EUR 0,40 EUR 1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Uniper-Papiere um 09:02 Uhr 0,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Uniper-Aktie sogar auf 30,10 EUR. Bei 30,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 9 Uniper-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 47,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uniper-Aktie somit 36,36 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2025 Kursverluste bis auf 29,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,99 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Uniper-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,233 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uniper 0,000 EUR aus.

Uniper ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,80 Mrd. EUR – eine Minderung von 14,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,74 Mrd. EUR eingefahren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,05 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins

Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr

ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uniper

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Uniper

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Uniper

DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.06.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
07.09.2022Uniper HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.11.2022Uniper SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Uniper nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen