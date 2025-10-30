Uniper Aktie News: Uniper fällt am Donnerstagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Uniper gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Uniper-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 30,35 EUR.

Das Papier von Uniper befand sich um 15:50 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 30,35 EUR ab. Die Uniper-Aktie sank bis auf 30,10 EUR. Bei 30,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 1.650 Uniper-Aktien umgesetzt.

Bei 47,49 EUR erreichte der Titel am 30.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 56,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2025 bei 29,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,233 EUR.

Uniper ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Uniper im vergangenen Quartal 11,80 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uniper 13,74 Mrd. EUR umsetzen können.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

