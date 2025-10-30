Uniper Aktie News: Uniper am Donnerstagvormittag leichter

DAX24.089 -0,1%Est505.686 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,08 -2,0%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.815 ±-0,0%Euro1,1621 +0,1%Öl64,55 -0,5%Gold3.999 +1,4%
Die Aktie von Uniper gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uniper-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 30,15 EUR nach.

Die Uniper-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:02 Uhr um 1,6 Prozent auf 30,15 EUR nach. Die Uniper-Aktie sank bis auf 30,15 EUR. Mit einem Wert von 30,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 17 Uniper-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 47,49 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,20 EUR am 24.10.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uniper-Aktie 3,15 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,233 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uniper am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Uniper hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,05 EUR je Uniper-Aktie.

Redaktion finanzen.net

