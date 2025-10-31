DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,4%Nas23.668 +0,4%Bitcoin94.638 +1,2%Euro1,1527 -0,4%Öl65,04 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Notierung im Blick

Uniper Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Uniper

31.10.25 16:08 Uhr
Uniper Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Uniper

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 30,00 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uniper
30,15 EUR 0,10 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Uniper-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:40 Uhr um 0,2 Prozent auf 30,00 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Uniper-Aktie bisher bei 30,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.748 Uniper-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 47,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uniper-Aktie. Am 24.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 2,67 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,233 EUR je Uniper-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uniper am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 1,00 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Uniper 11,80 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,74 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2025 1,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

