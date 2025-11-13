Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Uniper. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 28,60 EUR.

Das Papier von Uniper befand sich um 09:03 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 28,60 EUR ab. Bei 28,60 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,65 EUR. Der Tagesumsatz der Uniper-Aktie belief sich zuletzt auf 67 Aktien.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 65,38 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.11.2025 (27,30 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Uniper-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 06.11.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 28,83 Prozent zurück. Hier wurden 11,77 Mrd. EUR gegenüber 16,53 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2025 1,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

