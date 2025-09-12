Uniper Aktie News: Uniper verbilligt sich am Nachmittag

So entwickelt sich Uniper

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 35,75 EUR.

Die Uniper-Aktie notierte um 16:02 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 35,75 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Uniper-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,55 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,55 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.314 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 55,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uniper-Aktie mit einem Kursplus von 56,03 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 35,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 2,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,233 EUR. Im Vorjahr erhielten Uniper-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uniper am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Uniper mit einem Umsatz von insgesamt 11,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,13 Prozent verringert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins

Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr

ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally