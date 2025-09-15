DAX23.611 -0,6%ESt505.434 -0,1%Top 10 Crypto16,03 +0,2%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.591 -0,5%Euro1,1815 +0,4%Öl67,67 +0,3%Gold3.696 +0,5%
Aktienkurs im Fokus

Uniper Aktie News: Uniper am Dienstagmittag auf grünem Terrain

16.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Uniper gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Uniper-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 35,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uniper
35,55 EUR -0,40 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Uniper konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 35,65 EUR. In der Spitze legte die Uniper-Aktie bis auf 35,80 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 164 Uniper-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 35,05 EUR. Mit einem Kursverlust von 1,68 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,233 EUR.

Uniper ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,42 EUR. Im letzten Jahr hatte Uniper einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,13 Prozent zurück. Hier wurden 11,80 Mrd. EUR gegenüber 13,74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Den erwarteten Gewinn je Uniper-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,05 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

