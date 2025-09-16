Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochvormittag leichter
Die Aktie von Uniper gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uniper-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 35,40 EUR.
Die Uniper-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 35,40 EUR. Die Uniper-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 35,40 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,45 EUR. Bisher wurden via Tradegate 134 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 55,78 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,05 EUR. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 0,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 erhielten Uniper-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,233 EUR.
Am 07.08.2025 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,80 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 14,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,05 EUR je Uniper-Aktie.
Redaktion finanzen.net
