Uniper Aktie News: Uniper reagiert am Vormittag positiv

Die Aktie von Uniper gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Uniper zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 34,50 EUR.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 34,50 EUR zu. Der Kurs der Uniper-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,20 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 110 Uniper-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 55,88 EUR erreichte der Titel am 01.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 61,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 34,60 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 0,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Uniper-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,233 EUR.

Uniper gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Uniper mit einem Umsatz von insgesamt 11,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,13 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

