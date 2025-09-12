Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag ohne große Veränderung

Kursentwicklung

Die Aktie von Uniper zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Uniper-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 35,75 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:16 Uhr bei der Uniper-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 35,75 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Uniper-Aktie bei 36,30 EUR. Die Uniper-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 35,75 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,75 EUR. Von der Uniper-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 363 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 55,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). 56,03 Prozent Plus fehlen der Uniper-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.08.2025 Kursverluste bis auf 35,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Uniper-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,233 EUR aus.

Uniper gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11,80 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,05 EUR im Jahr 2025 aus.

