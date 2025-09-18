Uniper Aktie News: Uniper am Mittag kaum verändert

So bewegt sich Uniper

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Uniper. Im Tradegate-Handel kam die Uniper-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 35,75 EUR.

Die Uniper-Aktie zeigte sich um 11:42 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 35,75 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die Uniper-Aktie bis auf 36,30 EUR zu. Die Uniper-Aktie sank bis auf 35,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,75 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.274 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.10.2024 markierte das Papier bei 55,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 56,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 35,05 EUR fiel das Papier am 11.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,96 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,233 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 07.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,42 EUR. Im letzten Jahr hatte Uniper einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 11,80 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,05 EUR je Uniper-Aktie belaufen.

