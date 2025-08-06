United Internet bestätigt nach gutem Halbjahr Prognose

DOW JONES--United Internet hat im zweiten Quartal den Umsatz und das operative Ergebnis gesteigert. Den Ausblick für den Umsatz, das EBITDA und die Investitionen bestätigte das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen.

Wer­bung Wer­bung

Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 4,3 Prozent auf 3,23 Milliarden Euro. Darin nicht mehr berücksichtigt ist der Umsatzbeitrag des zum Verkauf stehenden Geschäftsfeldes "Energy". Die Zahl der Kundenverträge stieg um 290.000 auf 29,31 Millionen.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg trotz der im Vergleich zum Vorjahr nochmals erhöhten Aufwendungen beim 1&1 Mobilfunknetz um 2,0 Prozent auf 675,6 Millionen Euro. Die darin enthaltenen Anlaufkosten des 1&1-Mobilfunknetzes beliefen sich auf 130,6 Millionen Euro, wie United Internet mitteilte.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie ging von 61 Cent auf 59 Cent zurück.

Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen weiterhin einen Anstieg des Konzernumsatzes auf etwa 6,45 (Vorjahr: 6,303) Milliarden Euro im Vorjahr. Das EBITDA soll auf ca. 1,35 (Vorjahr: 1,295) Milliarden Euro klettern und die Investitionen (Cash-Capex) sollen auf 800 Millionen von 775 Millionen steigen.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2025 01:53 ET (05:53 GMT)