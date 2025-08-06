DAX23.938 +0,1%ESt505.278 +0,3%Top 10 Crypto15,49 +0,6%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.240 -0,4%Euro1,1684 +0,2%Öl67,35 +0,6%Gold3.395 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Zalando ZAL111 Deutsche Bank 514000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliche US-Chip-Zölle im Blick: DAX kaum bewegt -- Asiens Börsen fest -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Telekom, Allianz im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie im Visier: Geht die Kursrally in die nächste Runde? DroneShield-Aktie im Visier: Geht die Kursrally in die nächste Runde?
Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch kräftig: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch kräftig: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

United Internet bestätigt nach gutem Halbjahr Prognose

07.08.25 07:52 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
25,10 EUR -0,12 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--United Internet hat im zweiten Quartal den Umsatz und das operative Ergebnis gesteigert. Den Ausblick für den Umsatz, das EBITDA und die Investitionen bestätigte das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen.

Wer­bung

Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 4,3 Prozent auf 3,23 Milliarden Euro. Darin nicht mehr berücksichtigt ist der Umsatzbeitrag des zum Verkauf stehenden Geschäftsfeldes "Energy". Die Zahl der Kundenverträge stieg um 290.000 auf 29,31 Millionen.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg trotz der im Vergleich zum Vorjahr nochmals erhöhten Aufwendungen beim 1&1 Mobilfunknetz um 2,0 Prozent auf 675,6 Millionen Euro. Die darin enthaltenen Anlaufkosten des 1&1-Mobilfunknetzes beliefen sich auf 130,6 Millionen Euro, wie United Internet mitteilte.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie ging von 61 Cent auf 59 Cent zurück.

Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen weiterhin einen Anstieg des Konzernumsatzes auf etwa 6,45 (Vorjahr: 6,303) Milliarden Euro im Vorjahr. Das EBITDA soll auf ca. 1,35 (Vorjahr: 1,295) Milliarden Euro klettern und die Investitionen (Cash-Capex) sollen auf 800 Millionen von 775 Millionen steigen.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2025 01:53 ET (05:53 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu United Internet AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
14.07.2025United Internet BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.06.2025United Internet BuyWarburg Research
11.06.2025United Internet BuyUBS AG
19.05.2025United Internet BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
14.07.2025United Internet BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.06.2025United Internet BuyWarburg Research
11.06.2025United Internet BuyUBS AG
19.05.2025United Internet BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.04.2025United Internet Equal WeightBarclays Capital
25.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
18.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
29.07.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
13.06.2024United Internet NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.07.2023United Internet HoldHSBC
17.07.2019United Internet UnderperformMacquarie Research
04.12.2015United Internet SellCitigroup Corp.
09.09.2015United Internet SellCitigroup Corp.
20.08.2015United Internet ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Internet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen