United Internet Aktie News: United Internet am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Internet-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 15,22 EUR.

Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 15,22 EUR. Bei 15,22 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 50.978 United Internet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 39,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,91 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,505 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,13 EUR.

United Internet ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2025 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2024 1,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Freundlicher Handel: MDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

TecDAX aktuell: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels freundlich

Neue CFOs für United Internet sowie 1&1 - Aktien im Minus