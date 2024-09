United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag höher

Blick auf United Internet-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 18,69 EUR.

Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 18,69 EUR. In der Spitze legte die United Internet-Aktie bis auf 18,76 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 18,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.789 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 25,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,08 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,76 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 18,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,497 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,08 EUR je United Internet-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 08.08.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,73 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet ein EPS von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,49 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 18.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von United Internet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

