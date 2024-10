United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag mit grünen Vorzeichen

United Internet im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von United Internet. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 18,88 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 18,88 EUR. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 18,92 EUR. Bei 18,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 1.274 Aktien.

Bei 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 32,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 15,76 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,492 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,500 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,67 EUR für die United Internet-Aktie.

Am 08.08.2024 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,73 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1,54 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1,49 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,919 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX notiert zum Start im Minus

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX liegt im Minus