United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von United Internet zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 18,59 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 18,59 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 18,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 40.035 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 32,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,57 Prozent.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,492 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,30 EUR an.

United Internet ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,57 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,56 Mrd. EUR eingefahren.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.04.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

