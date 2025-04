United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag im Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von United Internet zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 18,75 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere um 15:51 Uhr 2,3 Prozent. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,40 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 84.501 Stück gehandelt.

Am 15.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 14,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,708 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 29,22 EUR.

Am 27.03.2025 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,11 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,15 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,62 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,65 Mrd. EUR ausgewiesen.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 12.05.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,48 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

