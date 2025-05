United Internet Aktie News: United Internet zündet am Montagvormittag Kursrakete

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von United Internet. Zuletzt sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,4 Prozent auf 22,18 EUR zu.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 5,4 Prozent auf 22,18 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,36 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,94 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.952 United Internet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 24,64 EUR. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 9,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 52,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,760 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,05 EUR an.

United Internet veröffentlichte am 27.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,11 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,57 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,20 EUR je Aktie belaufen.

