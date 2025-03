United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Montagnachmittag fester

Blick auf United Internet-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von United Internet. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 19,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,4 Prozent auf 19,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 19,55 EUR. Bei 19,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 475.965 Aktien.

Am 15.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,36 Prozent hinzugewinnen. Bei 14,58 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,492 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,30 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 12.11.2024. Es stand ein EPS von 0,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,39 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1,57 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1,56 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 01.04.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

