United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von United Internet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 23,18 EUR ab.

Die United Internet-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 23,18 EUR abwärts. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 22,86 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 40.284 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,42 EUR. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 1,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 14,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 37,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,709 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 29,09 EUR.

Am 12.05.2025 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,64 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

